Стрільба з лука, веслування, плавання: Три історії українських бійців з інвалідністю, які взяли участь у спартакіаді в Дніпрі Змагання для сильних тілом і духом. У Дніпрі цими вихідними відбулась перша обласна спартакіада для учасників бойових дій на Донбасі з інвалідністю. Понад півсотні бійців змагались у легкій атлетиці, стрільбі з лука, веслуванні, пауерліфтингу та плаванні. Серед учасників були вояки, які отримали травми, що призвели до інвалідності, і під час Революції Гідності, й у полоні…

В Ужгороді призупинили будівництво спортивно-реабілітаційного центру для учасників АТО (ВІДЕО) Будівництво спортивно-реабілітаційного центру для інвалідів та учасників АТО призупинили. Цьогоріч передбачали 5 мільйонів, а 2 боргують за минулий рік. За останньою інформацією гроші мають надійти у травні.

На Житомирщині поліцейські затримали посадовця після отримання хабара 08 квітня детективи Слідчого управління ГУНП Житомирщини спільно з оперативниками Управління захисту економіки в області викрили одного із керівників структурного підрозділу обласної державної адміністрації в отриманні хабара. Чиновника затримано. Тривають слідчі дії.

Семінар “У дитинства немає інвалідності” відбувся в Тернополі (ВІДЕО) Безкоштовний семінар “У дитинства немає інвалідності” 6 квітня провели в Тернополі для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Захід організувала громадська організація “Ділові українські жінки в Тернопільській області”. Спікером запросили голову громадської організації “Бачити серцем” Олесю Яскевич з Києва.

Без барьеров. Как Харьковская неделя моды способствует интеграции в общество людей с инвалидностью В качестве моделей в показе приняли участие люди с инвалидностью. На подиуме Kharkiv Fashion появляются не только колясочники. С самого начала проект предоставляет площадку для показов с участием инклюзивных моделей: деток с синдромом Дауна и слабослышащих. И это социально значимая, очень нужная и современная, но все же только часть программы…

Як на Волині центр іпотерапії рятує діток із ДЦП (ВІДЕО) У селі Вишнів Ківерцівського району, що за 20 кілометрів від Луцька, матусі дітей з ДЦП гуртом побудували іпоцентр, і вже допомагають 30 діткам! Вправи тут легкі – дотягнутися до вух чи до хвоста конячки. Але вже з першого заняття поліпшується координація.

У столиці викрили чиновників, які вимагали хабарі від людей з особливими потребами за пільгові автомобілі У п’ятницю, 5 квітня 2019 року, прокуратурою міста Києва спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та слідчими столичної поліції за сприяння Управління з питань запобігання та виявлення корупції КМДА затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди колишнього та діючого посадовців КМДА.

Створюємо інклюзивне середовище у дитячих закладах 2 та 3 квітня делегація лисичанських педагогів взяла участь у міжнародній конференції у рамках реалізації проекту «Створюємо інклюзивне середовище у дитячих закладах Донецької і Луганської областей» (м. Київ). Організатори конференції та виконавці відповідного проекту — Міністерство освіти і науки України, Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)…

Участь у семінарі по впровадженню послуги раннього втручання та реабілітації дітей з інвалідністю і дітей, які мають ризик отримати інвалідність, організований Мінсоцполітики України за участю європейських експертів Представник Департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації прийняла участь у дводенному семінарі на тему: «Місце послуги раннього втручання у державній системі надання послуг для дітей з інвалідністю або ризиком отримання інвалідності». Захід відбувся за участю європейських експертів в рамках реалізації проекту TWINNING PROJECT…

Чернігівський автозавод випускає шкільний автобус для дітей з інвалідністю Чернігівський автозавод корпорації “Еталон” випускає три моделі шкільних автобусів, одна з яких пристосована для дітей, що пересуваються на інвалідних візках.