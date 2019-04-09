Стрільба з лука, веслування, плавання: Три історії українських бійців з інвалідністю, які взяли участь у спартакіаді в Дніпрі
Змагання для сильних тілом і духом. У Дніпрі цими вихідними відбулась перша обласна спартакіада для учасників бойових дій на Донбасі з інвалідністю. Понад півсотні бійців змагались у легкій атлетиці, стрільбі з лука, веслуванні, пауерліфтингу та плаванні. Серед учасників були вояки, які отримали травми, що призвели до інвалідності, і під час Революції Гідності, й у полоні…
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